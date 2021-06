Aktie im Blickpunkt

Die Anleger in Deutschland sind seit einigen Wochen auf Rekordjagd. Tag für Tag korrigiert der deutsche Leitindex Dax (DAX 15'602.71 +0.23%) sein Allzeithoch nach oben. Am Mittwoch allerdings hat er sich etwas zurückgehalten. Wer hingegen keinen Zwischenstopp eingelegt hat, sind die Aktien von Beiersdorf (BEI 99.54 +2.81%). Die inzwischen im MDax notierten Valoren gewannen knapp 3% auf 99.54 €, positionierten sich an der Tabellenspitze des Index und setzten damit ihren Aufwärtstrend fort.

Seit Anfang März kennen Beiersdorf nur eine Richtung – nach oben. Inzwischen liegen sie gut 20% über dem im Februar erreichten Jahrestief von 81.9 €. Wegen den schwachen ersten beiden Monaten hinken die Valoren im laufenden Jahr mit einem Kursplus von rund 6% allerdings dem MDax immer noch hinterher. Der deutsche Index mittelgrosser Werte erreichte zur Wochenmitte ein Rekordhoch und liegt damit im laufenden Jahr schon fast 10% im Plus.

Dass Beiersdorf sich am Mittwoch derart verteuerten, hat mit einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg zu tun. Analyst Fulvio Cazzol hat die Titel von «Halten» auf «Kaufen» hochgestuft und dabei das Kursziel von 92 auf 114 € angehoben. Cazzol traut dem Konsumgüterkonzern im laufenden Jahr eine Gewinnüberraschung zu – und das bei einer für die guten Wachstumsaussichten eher moderaten Bewertung. Zudem sieht er nach dem Managementwechsel das branchenbeste Umbau- und Investitionspotenzial. Dies sei in seinem Basisszenario mit dem Kursziel von 114 € noch gar nicht berücksichtigt.

Ähnlich starke Avancen bei Beiersdorf erwartet auch die britische Barclays-Bank. Vor gut einem Monat hat sie das Kursziel für Beiersdorf bei einer Einstufung von «Übergewichten» von 108 auf 113 € angehoben. Analyst Iain Simpson sieht ermutigende Anzeichen einer Erholung im Geschäft mit Sonnenschutz und der Marke La Prairie. Vor-Pandemie-Niveaus seien dies zwar noch nicht, doch sei der Konsumgüterkonzern zunehmend optimistisch. Er habe etwa hervorgehoben, dass jeder Zuwachs einen positiven Einfluss auf die Margen haben könnte, schrieb Simpson.