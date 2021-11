Aktie im Blickpunkt

Die grossen Autobauer der Welt kämpfen derzeit allesamt mit dem gleichen Problem: dem Mangel an Chips. Von solchen Problemen scheint Ferrari nicht betroffen zu sein. Wie andere Hersteller von Luxusautos profitiert der italienische Traditionskonzern davon, dass besonders reiche Käufer weniger unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden. Vor allem in Asien und in den USA haben jüngst die Kassen geklingelt.

Im dritten Quartal hat Ferrari 2750 Fahrzeuge veräussert. Das entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem Umsatzanstieg von 19% auf 1,1 Mrd. €. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist von Juli bis September 12% auf 371 Mio. € gestiegen. Zugleich hat der Sportwagenbauer die Gewinnprognose etwas höher geschraubt. Konkret rechnet er mit einem Betriebsgewinn (Ebitda) von 1,5 Mrd. €. Zuvor hatte er eine Spanne von 1,45 bis 1,5 Mrd. € prognostiziert. Etwas vorsichtiger zeigt sich die Geschäftsleitung beim Umsatz. Hier hält sie einen niedrigeren Wert als die bisher in Aussicht gestellten 4,3 Mrd. € für möglich.