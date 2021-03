Aktie im Blickpunkt

Die europäischen Aktienmärkte sind derzeit in Form. Das zeigt sich am Beispiel des deutschen Leitindex Dax (DAX 14'080.03 +0.29%). Am Mittwochvormittag knackte er seine Anfang Februar erreichte Bestmarke und legte bis Handelsschluss 0,3% auf 14’080 Punkte zu. Ähnlich gut geht es dem MDax sowie dem SDax – den deutschen Indizes für mittelgrosse Unternehmen bzw. für kleinere.

Unter den Einzelwerten fielen am Mittwoch Sixt (SIX2 111.90 +10.25%) (SIX3 66.20 +6.95%) auf. Die im SDax notierten Valoren kletterten rund 10% auf über 111 €. Am Vortag sprach noch nichts für den Kurssprung. Deutschlands grösster Autovermieter publizierte wie erwartet ernüchternde Geschäftszahlen. Konkret fiel ein Verlust vor Steuern von 81,5 Mio. € an. Ein Jahr zuvor erreichte das Unternehmen noch einen Gewinn in Höhe von 308 Mio. €.

Für 2021 wagt Sixt noch keine konkrete Prognose. Die Unsicherheiten seien noch immer zu hoch und Reisen noch immer nicht unbeschränkt möglich. Trotz dieser Umstände gibt sich der im Sommer abtretende CEO Erich Sixt aber längst nicht geschlagen – im Gegenteil. «Wir sehen die Morgenröte nach einer langen Nacht», sagt er mit Blick auf das laufende Jahr. Er denkt sogar, dass die Nachfrage nach Mietwagen im besten Fall regelrecht explodieren könnte, wenn die Massnahmen im Sommer gelockert werden. Er ist sich aber bewusst, dass bis dahin alles nach Plan laufen muss. «Wir wissen nicht, was sich unsere Bundesregierung einfallen lässt. Da kommt ein Virologe, malt ein Katastrophenszenario – und schon ist es passiert.»

Von der optimistischen Seite zeigen sich auch die Analysten, deren Meinung am Mittwoch verantwortlich für den Kurssprung war. Die DZ Bank hat die Aktien von «Halten» auf «Kaufen» hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 122 € erhöht. Der Autovermieter stehe in den Startlöchern für den erwarteten Aufschwung, schrieb Analyst Dirk Schlamp. Er sieht die Chance auf einen kleinen Reiseboom im Sommer. Auch durch die Internationalisierung des Geschäfts mit Fokus auf die USA sorge Sixt für weiteres Wachstumspotenzial.