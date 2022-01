Aktie im Blickpunkt: Daimler

Die Aktien des deutschen Automobilherstellers Daimler haben sich am Dienstag in guter Verfassung präsentiert. Sie führten mit einem Plus von zeitweise knapp 4% die Gewinnerliste im Deutschen Aktienindex (Dax) an. Das Barometer zeigte währenddessen lediglich ein Plus von einem halben Prozent. Zuversichtliche Aussagen des Daimler-Managements zur Elektromobilität kamen am Aktienmarkt gut an.

Hintergrund ist, dass Mercedes-Benz ein neues Elektro-Forschungsauto mit «hoher Energieeffizienz» vorgestellt hat. Der Vision EQXX könne im normalen Strassenverkehr mit einer einzigen Batterieladung mehr als tausend Kilometer weit fahren, erklärte der als Chief Technology Officer amtierende Daimler-Manager Markus Schäfer am Montag in einer Telefonkonferenz. Komponenten und technische Details des Autos könnten in zwei bis drei Jahren in künftigen Serienfahrzeugen zu sehen sein.