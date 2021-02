Aktie im Blickpunkt

Der Fernsehkonzern RTL Group will sich stärker auf sein Digitalgeschhäft in Europa konzentrieren. Dazu trennt sich die Bertelsmann-Tochter RTL vom US-Werbevermarkter SpotX. Der Schritt wird von den Anlegern goutiert. Für die Valoren ging es heute im Tagesverlauf zwischendurch um mehr als 7% nach oben. Mit einem Kurs von mehr als 47 € kommen sie wieder in die Region ihres 52-Wochen-Hochs von mehr als 48 €.

SpotX wird komplett von der US-Werbetechnologiefirma Magnite übernommen. Einer Mitteilung von RTL zufolge beträgt der Kaufpreis 1,17 Mrd. $. 560 Mio. $ werden in bar überwiesen, der Rest in Aktien der Käuferin, der amerikanischen Werbetechnologiefirma Magnite. Die Transaktion soll im Laufe des zweiten Quartals über die Bühne gehen. Der deutsche Fernsehkonzern hatte 2014 65% an SpotX für 107 Mio. € erwoben und 2017 die noch ausstehenden Anteile für 123 Mio. € dazugekauft.

Gemäss Thomas Rabe, dem Chef von RTL, will sich der Konzern in Europa unter anderem stärker auf die Bereiche Streaming, Werbetechnologie sowie Digitalvideo konzentrieren. Die Konzentration macht Sinn, angesichts der zunehmenden Dominanz der US-Streamingdienste wie Netflix (NFLX 550.34 -0.33%) oder Disney (DIS 180.40 +0.09%)+.

Der Verkauf ist möglicherweise nicht der einzige im Hause des RTL-Mutterkonzerns. Reuters hatte vor Kurzem berichtet, dass Bertelsmann Optionen für einen Verkauf der französischen TV-Tochter M6 prüft, die ebenfalls zur RTL-Gruppe gehört.

Vergangene Woche hatte RTL überraschend gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Zwar lag der operative Gewinn auf Stufe Ebitda mit 850 Mio. € unter dem Wert vom Vorjahr (2019: 1,16 Mrd. €). Das vierte Quartal sei dank der Erholung der Werbemärkte jedoch unerwartet gut verlaufen, hiess es.