Aktie im Blickpunkt

Am Donnerstag gehörten ProSiebenSat.1 (PSM 16.60 -7.26%) zu den grössten Verlierern im MDax. Die Aktien sackten über 7% auf 16.58 € ab. Damit reagierten die Anleger auf die enttäuschenden Zahlen zum Jahr 2020. Wie so viele Unternehmen litt auch der Medienkonzern unter der Coronakrise. Der operative Gewinn fiel im vergangenen Jahr rund 20% auf 706 Mio. €, und der Umsatz sank 2% auf 4,05 Mrd. €.

Dass das Resultat nicht noch schlechter ausfällt, hat insbesondere mit einem starken vierten Quartal zu tun. Von Oktober bis Dezember steigerte ProSiebenSat.1 den Gewinn 12% auf 377 Mio. € und machte 11% mehr Umsatz. Vor allem das für Medienkonzerne wichtige Werbegeschäft, das beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 dramatisch eingebrochen war, legte im Schlussquartal 3% zu.

Im laufenden ersten Quartal des Geschäftsjahrs soll sich der Aufschwung bei ProSiebenSat.1 fortsetzen. «Wir starten optimistisch in das neue Jahr», sagt Finanzchef Rainer Beaujean. Im laufenden Jahr soll es bei Gewinn und Umsatz wieder nach oben gehen. Dabei helfen soll das Segment ParshipMeet Group. Dating sei Kern der Strategie, lässt die Geschäftsleitung verlauten. Nach bisheriger Planung will sie das Datinggeschäft 2022 an die Börse bringen, aber die Mehrheit behalten.

Bis dahin müssen sich die Anleger mit einer Aktie von ProSiebenSat.1 zufriedengeben, die abgesehen von der schlechten Performance am Donnerstag eigentlich ziemlich gut läuft. In den vergangenen Monaten hat es einige Kurstreiber gegeben, die den Aktienkurs in die Höhe schnellen liessen. Knapp 40% hat sich der Titel in den vergangenen drei Monaten verteuert. Ein Plus von 80% ist es, wenn man den Kursverlauf des letzten Halbjahres unter die Lupe nimmt. Geht es nach den Analysten, ist mit dem Aufwärtstrend längst nicht Schluss. Die Analysten der Deutschen Bank haben jüngst das Kursziel von 14 auf 22 € nach oben geschraubt. Die Verluste von Donnerstag könnten damit schon bald in Vergessenheit geraten.