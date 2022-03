Aktie im Blickpunkt: Spotify

Seit Anfang November geht es mit Spotify kontinuierlich abwärts – so auch am Donnerstag. Die Aktie des schwedischen Musik-Streamingdienstleisters hat sich von gut 300 $ im November auf weniger als 140 $ am Donnerstagabend verbilligt und damit gut die Hälfte ihres Werts eingebüsst. Das letzte positive Signal zu dem Titel ist schon eine Weile her und datiert zurück auf die Publikation der Drittquartalszahlen Ende Oktober.

In diesem Jahr gab es bisher fast nur negative Schlagzeilen zu Spotify. Im Februar kamen sie nachbörslich unter Druck, nachdem die Viertquartalszahlen – und dabei insbesondere die Anzahl zahlender Kunden – unter den Analystenerwartungen zu liegen kamen. Nur kurze Zeit später stand das Unternehmen unter Erklärungszwang punkto Inhalten. CEO Daniel Ek kritisierte zwar rassistische Äusserungen des amerikanischen Podcasters Joe Rogan, wollte ihn aber unbedingt auf der Plattform halten. Rogan gehört zu den meistgehörten Podcastern der Welt, ist aber auch bekannt für seine umstrittenen Ansichten. So liessen die Künstler Neil Young und Joni Mitchell ihre Musik als Boykott gegen Rogan aus Spotify entfernen. Ek musste auf diesen Eklat reagieren und liess sein Unternehmen marginalisierte Gruppen mit 100 Mio. $ unterstützen.