Aktie im Blickpunkt

Die Aktien des US-Sportartikelherstellers Under Armour kennen im laufenden Jahr nur eine Richtung. Zu Beginn des Jahres waren sie noch für 17 $ zu haben. Bis Ende Oktober haben sie sich knapp 30% verteuert. Nun haben sie im eben erst angefangenen November noch einmal mächtig auf das Gaspedal gedrückt. In drei Handelstagen haben sie fast so viel zugelegt wie in den zehn Monaten davor. Inzwischen kosten sie 26 $. Die Gründe für den Enthusiasmus sind leicht auszumachen.

Under Armour hat am Dienstag die Quartalszahlen publiziert sowie die Jahresprognose angehoben. Von Juli bis September hat der Konzern 1,6 Mrd. $ erwirtschaftet und damit 8% mehr als in der Vorjahresperiode. Der bereinigte Gewinn pro Aktie ist derweil auf 31 Cent gestiegen. Das ist doppelt so viel wie von den Analysten erwartet. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an