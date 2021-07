Aktie im Blickpunkt

Es ist wohl kein Zufall, dass der chinesische Uber-Rivale Didi von den Aufsichtsbehörden in Peking nun unter Beschuss kommt. Didi Global wurde erst am Mittwoch an der New Yorker Börse neu kotiert. An der Börse wird der Fahrvermittlungsdienst mit über 70 Mrd. $ bewertet. Die Internetaufsicht Cyberspace Administration of China (CAC) hatte am Freitag erklärt, dass Didi untersucht werde und vorerst keine neuen Nutzer registrieren dürfe. Der Kurs ist daraufhin um über 5% gesunken.

Am Sonntag hat die CAC die Vorwürfe präzisiert: Die App von Didi habe die chinesischen Gesetze und Regulierungen «ernsthaft verletzt» durch die unerlaubte Sammlung und Auswertung von Nutzerdaten. Die App Stores chinesischer Mobilfunkkonzerne wurden angewiesen, die Didi-Applikation zu entfernen. Didi wurde angeordnet, die Verstösse gegen die Regulierung zu beheben.

Dass es einen Zusammenhang zwischen der Kotierung und den Ermittlungen gibt, zeigen die Ermittlungen gegen weitere chinesische Unternehmen, die nun vorerst auch keine neuen Kunden annehmen dürfen. So laufen Untersuchungen gegen Tochtergesellschaften von Full Track Alliance, einem Vermittler von Fahrern für Lastwagen, sowie dem Stellenvermittler Boss Zhipin. Kanzhun, die Holdinggesellschaft von Boss Zhipin, ist am 11. Juni an die Nasdaq gekommen. Full Track Alliance – als «Uber (UBER 51.71 +2.21%) für Lastwagen» beworben – hat die Publikumsöffnung am 20. Juni durchgeführt.

Gemäss CAC will man mit den Ermittlungen gegen die Unternehmen gegen «nationale Datensicherheitsrisiken» vorgehen. Die chinesische Staatszeitung «Global Times» zitierte den Analysten Liu Dingding, dass Datensicherheit eine Priorität bezüglich der nationalen Sicherheit in China eingeräumt werde – «Daten sind das neue Schlachtfeld des internationalen Wettbewerbs».

Und der Cybersecurity-Experte Zuo Xiaoding zieht direkt eine Verbindung zu den US-Kotierungen: «In diesem Prozess könnten wichtige Daten und persönliche Informationen wegen der US-Regulierung durchsickern.» Das Listing in Amerika könne daher zu Sicherheitsrisiken führen.