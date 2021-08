Aktie im Blickpunkt

Gleich drei Unternehmen aus dem deutschen Leitindex Dax (DAX 15'767.22 +0.14%) haben am Donnerstag ihre Prognosen angehoben – darunter Adidas (ADS 311.90 -1.3%). Der Sportartikelhersteller schaut auf einen starken Jahresauftakt zurück. Im zweiten Quartal erzielte er im Vergleich zum schwachen Vorjahr ein starkes Wachstum. So erhöhte er den Umsatz etwas mehr als 50% auf rund 5,1 Mrd. €. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 387 Mio. € nach einem Verlust von 243 Mio. im Vorjahr. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Dabei konnte Adidas in fast allen Regionen zulegen. Einzige Ausnahme ist China. Im für den Sportartikelhersteller so wichtigen Markt verzeichnete er einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 16%. Das war auch der Grund, weshalb die Aktien am Donnerstag markant einbüssten.

Nichtsdestotrotz schaut die Geschäftsleitung zuversichtlich auf die kommenden Monate. Sie erhöht den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr und rechnet neu mit einem Umsatzplus von bis zu einem Fünftel. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen dürfte hingegen zwischen 1,4 und 1,5 Mrd. € liegen. Bisher ging sie von einem Gewinn zwischen 1,25 bis 1,45 Mrd. aus.

Damit diese Ziele erreicht werden, setzt Adidas unter anderem auf neue Produkte, die in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Zudem verweist das Unternehmen auf den Auftakt der Fussballsaison in Europa und den Beginn der NFL-Saison in den USA. «In den Bereichen Fussball und Outdoor sind die Umsätze um einen dreistelligen Prozentsatz gestiegen. Diese Dynamik gibt uns die Zuversicht, unsere Prognose für das Gesamtjahr anzuheben, auch wenn sich unsere Branche weiterhin mit externen Herausforderungen konfrontiert sieht», wird Adidas-Chef Kasper Rorsted von Reuters zitiert.

Die Analystengilde ist mehrheitlich optimistisch gegenüber Adidas gestimmt. Die grössten Avancen erwarten die Experten von UBS (UBSG 15.25 +0.63%). Die Grossbank hat die Einstufung auf «Kaufen» mit einem Kursziel von 363 € belassen. Von diesem Niveau sind die Valoren derzeit über 10% entfernt. Von einem klar weniger starken Kursgewinn geht die Investmentbank Jefferies aus. Sie sieht den Sportartikelhersteller bei 340 € fair bewertet.