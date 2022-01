Aktie im Blickpunkt: FlatexDegiro

Die Aktien des deutschen Onlinebrokers FlatexDegiro haben sich am Mittwoch in guter Verfassung präsentiert und rund 5% zugelegt. Nach Börsenschluss hat er dann Kunden- und Transaktionszahlen für 2021 und einen Ausblick auf das laufende Jahr publiziert. Daraufhin gaben die Titel am Donnerstag deutlich nach und lagen gegen Mittag fast 10% im Minus auf 19.75 €. Sie waren mit Abstand die grössten Verlierer im deutschen Nebenwerteindex SDax (Börsenwert: 2,2 Mrd. €).

Einem Händler zufolge enttäuschte der Ausblick für 2022. Zwar wurde die Anzahl Neukunden erhöht. Gleichzeitig blieb aber die Kundenaktivität weiterhin hinter den Schätzungen zurück. Das Unternehmen blickt dennoch positiv auf das laufende Jahr.