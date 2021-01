Aktie im Blickpunkt

Bis vor wenigen Wochen sah die Welt von Alibaba (BABA 235.05 -2.23%) noch in Ordnung aus. Der chinesische Onlinehändler war auf dem Weg zu einem weiteren Rekordjahr. Die Aktien gehörten lange zu den Gewinnern im merkwürdigen Börsenjahr 2020. Doch von einem Moment auf den anderen sah sich der Konzern mit einem steifen Gegenwind konfrontiert. Erst folgte der kurzfristig abgeblasene Börsengang der Tochter Ant, der mit einem Emissionsvolumen von 37 Mrd. $ der weltgrösste geworden wäre.

Später kam noch die Nachricht, dass die chinesische Regierung eine Kartelluntersuchung gegen Alibaba eingeleitet hat. Der Ausgang ist völlig offen. Im schlimmsten Fall würde Alibaba dazu gezwungen, einzelne Geschäftsbereiche zu verkaufen. Nach diesen beiden Hiobsbotschaften sank der Aktienkurs rapid. Innert weniger Tage verloren die Valoren ein Viertel an Wert und kosteten etwa wieder so viel wie zu Beginn des Jahres 2020.

Wer gedacht hat, dass die Negativschlagzeilen im neuen Jahr ein Ende haben, wurde eines Besseren belehrt. In diesen Tagen kursieren Spekulation, wonach Alibaba-Mitgründer Jack Ma verschwunden sei. Seit Mas Kritik an Chinas Behörden ist er nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Inzwischen sieht es danach aus, als würde der Unternehmer versuchen, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um aus dem Fadenkreuz der Regierung zu kommen.

Trotz allem hat sich Alibaba an der Börse von den Tiefständen erholt. Am Dienstag legten die Titel 5,5% auf 240 $ zu. Angetrieben werden sie diese Woche von einer Meldung, wonach der Onlinehändler am Kapitalmarkt in diesem Monat mindestens 5 Mrd. $ über die Ausgabe einer in US-Dollar begebenen Anleihe einsammeln will. Die Einnahmen könnten sich auf bis zu 8 Mrd. $ belaufen, sagten Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die Anleiheausgabe sei ein Test, wie Investoren aktuell die Lage von Alibaba einschätzen. Die Situation rund um das Unternehmen bleibt also ungewiss. Viele Analysten empfehlen abzuwarten, bis ein Ergebnis der Kartelluntersuchung vorliegt.