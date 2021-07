Aktie im Blickpunkt

Das geht gut los: Kaum hat diesen Montag Andy Jassy die Geschicke von Amazon (AMZN 3'701.43 +0.7%) übernommen, erreichen die Papiere des Internetkonzerns ein Allzeithoch. Verantwortlich für die gute Stimmung ist die Cloud-Sparte, die Jassy zuletzt geleitet hat. Ihr winkt ein Grossauftrag des US-Verteidigungsministeriums.

Der Wechsel an der Spitze markiert eine Zeitenwende: Amazon-Gründer und -CEO Jeff Bezos hat sich diese Woche aus der Führung seines Unternehmens zurückgezogen. Der reichste Mann der Welt bleibt zwar als Verwaltungsratschef an Bord, widmet sich jetzt aber anderen Hobbys, der Raumfahrt beispielsweise. «Ich hatte noch nie mehr Energie», sagt der 57-Jährige. Sein vier Jahre jüngerer Nachfolger erkannte früh die Bedeutung der Cloud, also von Speicher- und Rechendienstleistungen, abgerufen über das Internet. 2006 schon ging Amazon Web Services (AWS) an den Start.

AWS beherrscht vor den entsprechenden Sparten von Microsoft (MSFT 279.75 +0.75%), Google oder Alibaba (BABA 208.89 -1.28%) den Cloud-Markt. Im ersten Quartal erwirtschaftete das Internetunternehmen mit der Cloud einen Umsatz von 13,5 Mrd. $, ein Plus von 32%, sowie einen Betriebsgewinn von 4,2 Mrd., ein Zuwachs von 35%. AWS ist damit das profitabelste Standbein von Amazon.

Nun winkt dem Bereich ein Auftrag des Pentagon von voraussichtlich 10 Mrd. $ über zehn Jahre. Eigentlich war er schon Microsoft zugesprochen. Doch Amazon klagte gegen die Vergabe, da sie sich unter Ex-Präsident Trump benachteiligt fühlte. Das Verteidigungsministerium kündigte an, die Vergabe frisch zu starten, da der Auftrag nicht mehr alle Anforderungen erfülle. Nur Microsoft und Amazon werden zur Vorlage neuer Angebote gebeten. Nur die beiden Konzerne könnten den Pflichtenkatalog erfüllen, hiess es weiter.

Noch ist der Auftrag also nicht gewonnen. Die Amazon-Papiere reagierten im Handel zu Mittwochnacht dennoch mit einem Kurssprung von knapp 5%. Der Börsenwert des Online-Händlers beläuft sich nunmehr auf 1,9 Bio. $. Eine Investition in das Unternehmen dürfte sich auch unter neuer Führung für langfristig orientierte Anleger auszahlen.