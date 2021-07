Aktie im Blickpunkt

Der deutsche Labordienstleister Sartorius durchlebt eine Sonderkonjunktur dank der Pandemie. Und weil Corona noch nicht ausgerottet ist, hebt er die Prognose an. Anleger reagieren erfreut – könnte dies doch in der Folge dazu führen, dass sich Sartorius ab Herbst einen Platz im erweiterten deutschen Leitindex Dax (DAX 15'511.38 -0.96%) sichert.

Die Wurzeln von Sartorius reichen zurück ins 19. Jahrhundert. Inzwischen gehört das Unternehmen mit Standort Göttingen und mehr als 10’000 Mitarbeitern zu den grössten in Niedersachsen. Es stellt Laborinstrumente und -materialien her und hat sich auf Produktionsprozesse der biopharmazeutischen Industrie spezialisiert. In der Pandemie ist es deutlich gewachsen. Seit Anfang März vergangenen Jahres liegen die Sartorius-Aktien 130% im Plus.

Nun haben die Göttinger nach guten Geschäften in den vergangenen sechs Monaten die Prognose für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. Der Umsatz 2021 soll währungsbereinigt statt 35 nun 45% zulegen. Auch der bereinigte operative Gewinn werde höher zu liegen kommen, teilte das Management um CEO Joachim Kreuzburg weiter mit, mit 34 statt wie zuvor erwartet 32%. Wegen der Pandemie stehe die Prognose unter grösserer Unsicherheit als üblich. In beiden Sparten des Unternehmens lief es. Endgültige Zahlen folgen am 21. Juli.

Im September wird der deutsche Dax um zehn auf vierzig Mitglieder erweitert. Das Handelsvolumen im August entscheidet, welche Kandidaten aus dem Mittelstandsindex MDax den Aufstieg in das nationale Barometer schaffen. Ende Juni lag Sartorius gemäss Auswertung der DZ Bank auf Rang vier der zehn möglichen Aufsteiger. Mit den guten Zahlen hat sich ihre Position nun noch einmal verbessert.

Wegen des nunmehr sicheren Wechsels in den Dax sollten Anleger allerdings nicht in Sartorius investieren. Die Papiere sind längst kein Geheimtipp mehr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2022 beläuft sich auf knapp 60. Erst Rücksetzer würden die Aktien für langfristig orientierte Anleger wieder reizvoll machen.