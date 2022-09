Aktie im Blickpunkt: Lufthansa

Nach den Kursverlusten vom Montag ging es für Lufthansa am Dienstag wieder leicht aufwärts. Zum Wochenstart lasteten weitere Streikankündigungen auf dem Aktienkurs. Tags darauf reagierten Anleger positiv auf Äusserungen von Konzernchef Carsten Spohr, der den Anfang Jahr eingeschlagenen Gewinnkurs bestätigte. Dementsprechend will Spohr mit dem Unternehmen im Ausland weiter wachsen.

Wie der deutsche Flugkonzern letzte Woche mitteilte, musste es nach gescheiterten Gesprächen mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu ersten Arbeitskampfmassnahmen kommen. So fielen am letzten Freitag wegen den Pilotenstreiks rund 800 Flüge aus, was zu einem Schaden von über 30 Mio. € führte. Rund 130’000 Passagiere waren betroffen.

Einigung in Sicht

Lufthansa fehle jedes Verständnis für den Streikaufruf der VC, sagte Personalchef und Arbeitsdirektor Michael Niggemann. «Die Arbeitgeberseite hat ein sehr gutes und sozial ausgewogenes Angebot gemacht – trotz der nachwirkenden Lasten der Coronakrise und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaft», so Niggemann weiter.