Aktie im Blickpunkt: Apple

Die Apple-Aktien stiegen am Montag in Erwartung der alljährlichen Entwicklerkonferenz des Technologieunternehmens vorbörslich um 1,6% auf rund 147 $. Die Konferenz richtet sich an Entwickler, Studenten und Medienvertreter auf der ganzen Welt. Sie soll der Community ermöglichen, durch innovative Technologien die nächste grosse Generation von Apps zu entwickeln, wie Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing bei Apple, sagt.

Der Konzern aus Cupertino nutzte die mediale Aufmerksamkeit, um eine Reihe neuer Produkte in Apple-Manier zu inszenieren. Bei der Auftaktveranstaltung im eigenen Apple-Park stellte der Konzernchef Tim Cook das mit dem eigenen M2-Chip versehene, neu gestaltete MacBook Air und das aktualisierte MacBook Pro, sowie die neuen Funktionen der Betriebssysteme iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura und watchOS 9 vor.