Aktie im Blickpunkt

Noch ist seit der Fusion von Peugeot-Mutter PSA und Fiat Chrysler (FCA) zu Stellantis kein Jahr vergangen. Das Management hat mit dem neuen Namen sich und den Aktionären eine glanzvolle Zukunft versprochen. Viel ist davon aber noch nicht zu sehen – zumindest, wenn man die Kursentwicklung betrachtet. Die Valoren haben sich im laufenden Jahr unter dem Strich mehrheitlich seitwärts bewegt.

Anleger beklagen, dass es an Kaufsignalen fehle. In dieser Woche hat sich nun aber etwas getan. Stellantis hat am Dienstag eine Software-Offensive angekündigt. Bis Ende des Jahrzehnts will sie 20 Mrd. € durch softwaregestützte Produkte und Abonnements verdienen. Kernstück seien drei Technologieplattformen, die ab 2024 auf den Markt gebracht werden sollen und die auf künstlicher Intelligenz basieren. Diese Plattformen seien mehr als bloss wettbewerbsfähig, sagte Softwarechef Yves Bonnefort: «Das ist etwas, was Stellantis beim Thema Software und Elektronik in die Führungsgruppe bringt oder sogar zum Anführer macht.»