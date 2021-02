Aktie im Blickpunkt

Der japanische Technologieinvestor Softbank (Softbank 46.25 +7.62%) ist nach einigen durchwachsenen Quartalen wieder auf der Überholspur und entzückt sowohl Analysten als auch Anleger. Im dritten Quartal des noch bis zum 31. März laufenden Geschäftsjahres hat das Unternehmen den Gewinn verzwanzigfacht. Von Oktober bis Dezember sprang er auf 1,2 Bio. Yen (umgerechnet 11,1 Mrd. $). Das 82 Start-ups umfassende Portfolio von Softbanks weltweit agierendem Vision Fund 1 ist derweil mit 90 Mrd. $ wieder deutlich mehr wert als der summierte Kaufpreis von etwa 76 Mrd. $. Die Erwartungen der Analysten wurden damit markant übertroffen.

Ausschlaggebend für das erfreuliche Abschneiden war die jüngst gute Stimmung der Technologiebranche an den Aktienmärkten. Zudem haben mehrere Unternehmen – bei denen Softbank als wichtiger Anteilseigner fungiert – den Schritt auf das Börsenparkett gewagt. Dazu zählen der Essenslieferdienst Doordash, die Immobilienverkaufsplattform Opendoor sowie der digitale Gebrauchtwagenhändler Auto1.

Eine Prognose für das restliche Geschäftsjahr hat Softbank nicht abgegeben. Der Wertverlust ihrer Beteiligungen vor und zu Beginn der Coronakrise hatte sie im vergangenen Geschäftsjahr noch tief in die roten Zahlen gerissen. Inzwischen zeigt sich das Management wieder von der optimistischen Seite. CEO Masayoshi Son, der seine Investitionen gern mit der Gans, die goldene Eier legt, vergleicht, kommentierte das Ergebnis wieder mit gewohnt guter Laune: «Man kann nicht sagen, dass der Vision Fund faule Eier legt.»

Nicht nur die Geschäftsleitung ist zufrieden mit dem Erreichten. Softbank gehörten zum Wochenauftakt zu den Gewinnern an der japanischen Börse. Die Nikkei-Valoren legten 4,5% auf 9485 Yen zu. Damit notieren sie so hoch wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Der Aufwärtstrend dürfte sich angesichts der guten Quartalszahlen fortsetzen. Das sieht auch ein grosser Teil der Analysten so, die den Titel zum Kauf empfehlen. Damit ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Rekordhoch aus dem Jahr 2000, das damals kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase erreicht wurde, geknackt wird.