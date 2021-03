Aktie im Blickpunkt

Zum deutschen Einzelhandelskonzern Ceconomy gehören bekannte Marken. Das Geschäft ist aus der früheren Metro (CEC 4.99 -0.52%) nach der Abspaltung des Lebensmittelgeschäfts im Jahr 2017 entstanden. Nun gehört zu dem Unternehmen der grösste Unterhaltungselektronikhändler Deutschlands, dank der 78%-Beteiligung an der Media-Saturn-Holding. Hier herrscht nun ein Vakuum an der Spitze: Der 48-jährige Media-Saturn-CEO Ferran Reverter wird am 30. Juni abtreten. Der Spanier wird dann Chef des FC Barcelona.

Die Analysten von Barclays (BARC 177.82 +3.66%) beobachten: «Dieser Abgang geschieht, während Ceconomy nach der im letzten Jahr mit Convergenta getroffenen Vereinbarung eine einheitliche Managementstruktur implementiert. Man sollte sich auch vor Augen halten, dass der CEO von Ceconomy dieses Jahr ebenfalls aus dem Unternehmen ausscheiden wird und der Suchprozess noch nicht abgeschlossen ist.» Convergenta ist die Beteiligungsgesellschaft, der der restliche Anteil an Media-Saturn gehört.

Die Aktie von Ceconomy konnte nach einem Einbruch wegen der Coronapandemie im vergangenen Frühjahr aufholen. Vom Tief im März bis zum Hoch im Januar hat der Kurs rund 230% zugelegt. Doch seitdem hat sich der Kursverlauf konsolidiert. Aber längerfristig ist der SDax-Titel enttäuschend: Vor drei Jahren notierte er noch doppelt so hoch wie jetzt.

Wirklich überzeugt vom Ausblick sind die Analysten von Bank of America (BAC 37.13 +0.54%) für den Handelskonzern nicht, sie haben ihn mit dem Rating «neutral» eingestuft. Zwar habe man den Übergang vom stationären Einzelhandel zum Multichannel-Geschäft geschafft, also das Online-Business zu einem wichtigen Standbein ausgebaut. Eine Entwicklung, die durch die Coronapandemie beschleunigt wurde – immerhin ist im Januar wegen des Lockdown rund die Hälfte aller Media-Saturn-Geschäfte geschlossen gewesen. Aber es gebe Unsicherheit für den weiteren Ausblick. Das Management von Ceconomy muss erst noch zeigen, dass man den Druck auf die Gewinnmargen weiter aufhalten kann. Und dass man es wegen der geringeren Kundenbindung im Onlinegeschäft schafft, das Serviceangebot auszubauen.