Aktie im Blickpunkt: Volkswagen

Nachdem die Volkswagen-Aktien während der ganzen Handelswoche eher rückläufig tendiert hatten, legten sie am Freitagvormittag zu. Gerüchte über einen Formel-1 -Auftritt des Konzerns gibt es schon lange. In der Sitzung vom Donnerstag bestätigte der VW-Aufsichtsrat die Pläne des Autobauers für den Einstieg in die höchstrangige Autorennsportserie mit den Marken Audi und Porsche.

Zumindest können gemäss der Entscheidung vom Donnerstag beide Autobauer ihre Einstiegspläne weiterverfolgen. So teilte Audi der Deutschen Presse-Agentur mit, dass die Möglichkeit bestehe, 2026 in die Königsklasse des Motorsports einzusteigen, um dort Vorsprung durch Technik zu demonstrieren. Es sei aber auch darauf hingewiesen worden, dass «noch keine definitive Entscheidung» gefallen sei, man sich jedoch in der finalen Bewertungsphase befinde. Noch liegt das Reglement für die F1 nicht vor, wobei aber von weitgehenden Änderungen für einen nachhaltigeren Wettbewerb ausgegangen wird.