Aktie im Blickpunkt

Am Donnerstag ist die Aktie der deutschen Softwareschmiede TeamViewer unter Druck gekommen. Zeitweise gab sie über 19% ab. Das Unternehmen hatte stark von der Pandemie profitiert, denn mit der Spezialisierung auf Applikationen zur Fernwartung von Computern war man für den Boom des Home Office gut gerüstet.

Von Februar bis Juli 2020 legte der Kurs rund 120% zu, seitdem hater sich aber halbiert. TeamViewer ist seit Dezember 2019 in den deutschen Indizes MDax und TecDax vertreten.

Die neuen Umsatzzahlen sorgten nun für Enttäuschung am Markt. Das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Göppingen erklärte, dass die Billings – der abgerechnete Umsatz – im zweiten Quartal nur 15% gestiegen seien. Als Zielmarke war ein Mindestwachstum von 20% vorgegeben worden. Im ersten Quartal wurde noch Wachstum von 26% erreicht.

Die Analysten von UBS (UBSG 13.48 -3.58%) haben die Aktie mit «Kaufen» bewertet. Sie setzen ein Preisziel von 46 € – also fast 70% höher als der jetzige Kurs. «Wir sehen TeamViewer in einer guten Position, ihren Abonnentenstamm weiterhin intensiv zu monetarisieren», heisst es in der Studie.

Positiv zu werten seien auch die zwei – aktuell auf den Gewinn drückenden – Sponsoringverträge, die die Bekanntheit von TeamViewer erhöhen würden. Der Softwarekonzern ist Werbepartner des Fussballclubs Manchester United (MANU 14.86 -0.57%). Und seit Mai wird auch das Mercedes-Team in der Formel 1 gesponsert.

Der Markt ist nach UBS-Meinung zu pessimistisch eingestellt. Die Anleger haben Bedenken, ob TeamViewer die Marktposition halten kann: «Die grösste Sorge der Anleger ist die Nachhaltigkeit des Kerngeschäfts von TeamViewer – das Business mit Endkonsumenten und KMU», beobachten die Analysten. Das mache immer noch fast 90% des Umsatzes aus, obwohl das Unternehmensgeschäft stark wachsen würde. Ausserdem gebe es Bedenken am Markt, da ehemalige Mitarbeiter mit AnyDesk ein Konkurrenzangebot entwickelt haben.

Ein Engagement in TeamViewer drängt sich auch nach dem Kurssturz nicht auf. Die Beschränkungen zur Pandemiebekämpfung werden gelockert. Die Unternehmen werden weniger Home Office zulassen. Das wird auch der Umsatz des Göppinger Softwarekonzern weiterhin zu spüren bekommen.