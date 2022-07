Aktie im Blickpunkt: Continental

Am Mittwoch äusserte sich Continental zu den Szenarien seines Russlandgeschäfts. Tags darauf reagierten die Aktien positiv auf die Meldungen des Unternehmens mit Hauptsitz in Hannover. Der Trend hielt jedoch nicht lange an. Doch die Analysten sind wohl gestimmt.

Insbesondere Werte aus der zuletzt massiv unter Druck gekommenen Automobilbranche trieben am Donnerstag den deutschen Leitindex DAX an. Neben Porsche und BMW figurierten auch Continental mit einem Plus von über 4,5% unter den Tagesgewinnern. Getrieben wurde der Sektor auch durch eine Studie von Bernstein-Analyst Daniel Roeska, der für das zweite Halbjahr steigende Produktionszahlen erwartet. Nach den starken Kursverlusten seit Anfang Jahr kam es im Sektor zu einer moderaten Gegenbewegung. Diese hielt aber nicht für alle Titel lange an. Während Porsche, Volkswagen und Daimler Truck auch am Freitag avancierten, verlor Continental.