Aktie im Blickpunkt

Am Dienstag stand bei Münchener Rück (MUV2 232.80 -2.72%) wieder einmal ein Investorentag auf dem Programm. Ganze drei Jahre sind seit dem letzten vergangen. Die Entwicklung des grössten Rückversicherers der Welt lässt sich sehen – nicht nur im operativen Geschäft, sondern auch an der Börse. Am Dienstag kosteten die Valoren zum Börsenschluss etwas weniger als 240 €. Das entspricht im Vergleich zum Kurs von vor drei Jahren einem Plus von gut 30%. Damit haben sie den Dax (DAX 13'114.30 -1.36%) in dieser Zeitspanne deutlich hinter sich gelassen. In derselben Periode hat der deutsche Leitindex lediglich 1,7% zugelegt.

Die Pandemie geht auch an Münchener Rück nicht spurlos vorbei. «Natürlich hinterlässt die Pandemie auch in unserem Ergebnis tiefe Spuren. Aber wir können die Belastungen gut verkraften», sagte CFO Christoph Jurecka vergangene Woche. Er rechnet damit, dass die Krise den Konzern rund 3,5 Mrd. € kostet und damit für 2020 ein deutlich tieferer Gewinn resultiert, als zu Beginn des Jahres erwartet wurde. Münchener Rück muss unter anderem für das Absagen von Grossveranstaltungen und die Schliessung von Restaurants und Läden aufkommen, aber auch für Todesfälle in den USA; Lebensversicherer greifen dort auf ihren Rückversicherer zurück.

Ab 2021 soll das Geschäft wieder laufen, bekräftigte Münchener Rück am Investorentag. Im kommenden Jahr peilt sie einen Gewinn von 2,8 Mrd. € an. Das ist knapp über dem Niveau von 2019. Diesen Gewinn hatte sie eigentlich schon für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Der Rückversicherer will zudem den Gewinn je Aktie bis 2025 mindestens 5% pro Jahr steigern. Die Dividende soll «in normalen Jahren» ebenfalls mindestens 5% erhöht werden oder wenigstens stabil bleiben.

Trotz dieser positiven Aussichten haben sich die Anleger am Dienstag zurückgehalten. Die Valoren fanden den ganzen Handelstag über keine Richtung und schlossen schliesslich 0,5% tiefer.