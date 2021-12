Aktie im Blickpunkt

Der Kochboxenanbieter gehört zu den Lieblingen der Anleger. Das war nicht immer so. Ende 2017 wagte HelloFresh den Schritt an die Börse. Die ersten zwei Jahre entwickelten sich die Valoren seitwärts. Die Marke von 20 € konnten sie kaum überspringen. Erst als die ersten Berichte über das Coronavirus Ende 2019 die Runde machten, kam Bewegung in den Kurs. Danach kannten sie keine Grenzen. Über 700% legten die Titel in der Folge zu und wurden im Herbst des laufenden Jahres in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen.