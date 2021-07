Aktie im Blickpunkt

Pensionisten, die es in einer Disco krachen lassen und die feuchtfröhliche Party am Schluss im Morgengrauen mit einem Sprung ins Meer beenden. Mit der Werbung wollte der Bierproduzent Heineken (HEIA 100.20 +0.92%) ein Prosit auf alle Geimpften ausbringen.

Die gut gemeinte Geste brachte den Bierkonzern allerdings mitten in einen Shitstorm. Impfgegner bezeichneten den Werbespot als Propaganda, unter dem Hashtag #BoycottHeineken luden einige Videos von sich in soziale Netzwerke hoch, auf denen sie flaschenweise Heineken aus Protest in den Abfluss schütten.

Die Idee hinter der Werbung sei die Unterstützung der Gastrobranche, schreibt der zweitgrösste Bierproduzent weltweit in einem Statement. Das Geschäft von Heineken, die in Grossbritannien auch Pubs besitzt, hat unter dem Lockdown gelitten. Mit Gutscheinen, die bei der Wiedereröffnung der Bars eingelöst werden können, versucht der Konzern, wieder Publikum in Bars und Restaurants zu bringen.

Der Shitstorm dürfte aber nur für einen kurzzeitigen Rücksetzer bei Heineken sorgen. An der Börse in Amsterdam gingen die Titel am Freitag bei 99.14 € aus dem Handel, ein Minus von 1,2% gegenüber dem Vortag.

Wichtiger für den Konzern ist dagegen der weitere Verlauf der Pandemie, insbesondere ob die rasant fortschreitende Verbreitung der Deltavariante die erneute Schliessung von Restaurants und Bars notwendig macht. Analysten gehen davon aus, dass es zumindest in Grossbritannien bis Ende Jahr dauern wird, bis Klarheit herrscht, wie viele Betriebe die Krise überstanden haben.

So lange bleibt auch das Aufwärtspotenzial der Valoren beschränkt. Der Bloomberg-Konsens sieht für die kommenden zwölf Monate einen Zielkurs von 99.81 €.