Aktie im Blickpunkt

Die seit Mai amtierende Chefin des deutschen Pharma- und Life-Science-Konzerns Merck, Belén Garijo, feiert Erfolge. Zum zweiten Mal seit Amtsantritt punktet sie an der Börse mit einer Anpassung der Jahresprognosen nach oben. Am Freitag präsentierte sie den Bericht zum ersten Halbjahr. Das Darmstädter Traditionsunternehmen will 2021 einen bereinigten Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Abschreibungen und Anpassungen) von 5,6 bis 6 Mrd. € und ein organisches Umsatzwachstum von 12 bis 14% auf 18,8 bis 19,7 Mrd. € erreichen. Bisher hatte der Konzern Einnahmen 18,5 bis 19,5 Mrd. € in Aussicht gestellt.

Hinter der Dynamik stehen sowohl die Produkte, die zur Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten benötigt werden, als auch Mercks Krebs- und Fruchtbarkeitsmedikamente.

Das Management erwartet, dass wegen der Coronapandemie im laufenden Jahr ein zusätzlicher Umsatz von 1 Mrd. € generiert werden dürfte. Merck profitiert von der anhaltend hohen Corona-Impfstoffnachfrage. Für rund 50 Covid-Impfstoffentwickler liefert das Unternehmen Einwegverbrauchsmaterialien. Die betreffende Sparte Lifescience steigerte so im zweiten Quartal den Ebitda zum Vorjahreswert um fast die Hälfte. Derzeit profitiert der Aktienkurs daher von den Diskussionen um allfällige Auffrischungsimpfungen. Lifescience soll 2022 erneut zusätzliche 700 Mio. € «Coronaumsatz» erwirtschaften.

Merck arbeitet aber auch im Kerngeschäft mit Krebs- und Fruchtbarkeitsmedikamenten gut. Diese Sparte steigerte den Ebitda sogar um mehr als die Hälfte. Das schwierige Geschäft im Segment Electronics verbesserte sich dank Neuausrichtung auf Halbleiter immerhin leicht.

Grosse Sprünge durch externes Wachstum sind nicht das Ziel: In der Montagausgabe der «Süddeutschen Zeitung» erklärt Garijo, nach den Akquisitionen der vergangenen Jahre nun aus eigener Kraft wachsen zu wollen. «Merck befindet sich in einer Phase, in der wir vor allem das organische Wachstum vorantreiben wollen», wird die 61-jährige CEO zitiert. «Ich habe nicht das Gefühl, dass wir derzeit grosse transformative Übernahmen brauchen.» Es werde lediglich zwecks Abrundung des Geschäfts kleinere Zukäufe geben. Gleichwohl sieht sie Handlungsbedarf: Merck müsse innovativer und schneller werden.

Die Analysten der Credit Suisse haben das Kursziel für die im Deutschen Aktienindex (Dax) enthaltenen Merck-Aktien von 165 auf 200 € erhöht und die Einstufung auf «Outperform» belassen.