Aktie im Blickpunkt: Continental

Der weltweit drittgrösste Autozulieferer Continental schreibt im zweiten Quartal einen Nettoverlust in der Höhe von 251 Mio. €, gegenüber einem Gewinn von 545 Mio. € vor Jahresfrist. Das gab der Konzern mit Sitz in Hannover am Dienstag anlässlich der Publikation des Halbjahresergebnisses bekannt. Der Konzernumsatz belief sich im abgelaufenen Quartal auf 9,4 Mrd. €, das bereinigte operative Ergebnis lag bei 411 Mio. € – knapp 20% tiefer als im zweiten Quartal 2021.

Sondereffekte belasten Ergebnis

Grund dafür sind zahlreiche Sondereffekte, die das Ergebnis belasteten: Im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Russland und der zusätzlich verhängten Sanktionen hat Continental Vermögenswerte in der Höhe von rund 75 Mio. € wertberichtigt. Continental produziert im russischen Kaluga weiterhin Reifen. Zuletzt hatte der Konzern jedoch einen Komplettrückzug aus dem Land erwogen.