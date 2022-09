Aktie im Blickpunkt: Nvidia

Tech-Werte haben im neuen Jahr einen schweren Stand. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen treffen sie ganz besonders. So leiden sie nicht nur unter den steigenden Zinsen und der sich eintrübenden Konsumentenstimmung, auch Lieferengpässe und somit der Mangel existenzieller Komponenten machen den Unternehmen zu schaffen. Davon ist die Halbleiterindustrie in besonderem Mass betroffen.

Dies spiegelte sich deutlich in den Halbjahreszahlen der grossen Unternehmen der Branche. Die Zahlen von Intel Anfang August waren ein Desaster, die Valoren von Nvidia standen einige Tage später ebenfalls im Zeichen einer schwachen Semesterperformance. Seither haben sie erneut rund 20% an Wert eingebüsst. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 52,6%. Am Donnerstag schlossen die Titel des weltweit grössten Produzenten von Grafik- und KI-Chips erneut stark tiefer.

USA verhängen Exportstopp

Grund für die jüngsten Einbussen waren die von der amerikanischen Regierung verhängten Beschränkungen für den Export von Hochleistungschips nach China. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge dürfen US-Chiphersteller wegen neuer Anweisungen der US-Behörden keine Hochleistungschips mehr nach China liefern. Darunter fallen Halbleiter, die vor allem bei Anwendungen der künstlichen Intelligenz benutzt werden.