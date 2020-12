Aktie im Blickpunkt

Jubel bei Covestro-Aktionären. Die Valoren des Chemieproduzenten haben zu Beginn dieser Woche zu einem Kurssprung angesetzt. Fast 10% haben sie in der laufenden Handelswoche bereits zugelegt. Allein am Mittwoch legten die Titel über 5% zu und standen im Dax (DAX 13'114.30 -1.36%) an der Tabellenspitze. Zwischenzeitlich erreichte der Kurs fast die Marke von 51 €, was dem höchsten Niveau seit Frühling 2019 entspricht.

Grund für die starken Avancen ist die zweite Anhebung der Gewinnprognose für 2020 innerhalb von wenigen Monaten. Covestro erwartet nach einem besser als erwarteten Geschäftsverlauf im vierten Quartal für das ablaufende 2020 einen Gewinn auf Stufe Ebitda von 1,44 bis 1,5 Mrd. €. Der freie operative Cashflow werde derweil dank des höheren Gewinns bei 400 bis 550 Mio. € liegen. «Damit liegt die neue Prognose über dem bisher gegebenen Ausblick sowie über den aktuellen Markterwartungen», schrieb der Konzern in einer Mitteilung. Bislang hatte er einen Gewinn von 1,2 Mrd. € in Aussicht gestellt.

Covestro meldet sich mit der erhöhten Prognose eindrücklich zurück. Die gegenwärtige Pandemie hat den Konzern hart getroffen. Nun hat sich die Lage aber zum Guten gewendet – schneller als erwartet. Das hat vor allem mit den Segmenten Polyurethanes (Schaumstoffe) und Polycarbonates (thermoplastische Kunststoffe) zu tun, die sich im vierten Quartal stark erholt haben.

Die Analysten honorieren die jüngsten Entwicklungen bei Covestro. Deutsche Bank (DBK 8.82 -3.18%) erhöhte das Kursziel auf 63 €. Das für das Schlussquartal einkalkulierte Ergebnis sei eine deutliche Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal, so die grösste Bank Deutschlands. Kepler Cheuvreux sieht die Aktien sogar noch höher bei 66 € fair bewertet. Etwas nüchterner fällt die Anhebung des Kursziels der Credit Suisse (CSGN 11.11 -2.11%) aus. Die Schweizer Grossbank erwartet Avancen bis auf 54 €.

Unverändert bei 53 € beliess Baader Helvea das Kursziel für Covestro. Analyst Markus Mayer hat bereits im November darauf hingewiesen, dass die Markterwartungen an das vierte Quartal von Covestro viel zu niedrig seien. Das Ausmass der neuesten Prognoseerhöhung sei jedoch noch höher, als Mayer damals erwartet hatte.