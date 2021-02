Aktie im Blickpunkt

Die Digitalisierung hat in der Spielzeugbranche in den vergangenen Jahren für grosse Veränderungen gesorgt. Während traditionelle Spielzeuge an Ansehen einbüssten, wurden Videospiele und Streaminginhalte immer beliebter. Doch die gegenwärtige Pandemie hat diese Entwicklung verlangsamt – wenn nicht sogar vorübergehend gestoppt.

Das zeigt sich am Beispiel von Mattel (MAT 18.47 -2.07%). Der US-Spielzeughersteller hat seine jüngsten Quartalszahlen vorgelegt, und sie zeigen, wie lukrativ das Geschäft tatsächlich noch sein kann. «Es steht ausser Frage, dass Corona die Nachfrage bei Kindern, die zu Hause bleiben, beflügelt hat. Mit den Ausgehsperren gaben die Eltern Geld für ihre Kinder aus», kommentierte CEO Ynon Kreiz das Ergebnis.

Konkret stieg im Weihnachtsquartal der Umsatz im Jahresvergleich 10% auf 1,6 Mrd. $. Mit dieser Zahl hat das Unternehmen einerseits das beste Quartal seit vier Jahren hingelegt und andererseits die Erwartungen der Analysten übertroffen. Massgeblichen Anteil daran haben zwei Klassiker-Spielzeuge. Die Verkäufe der Barbie-Puppe erhöhten sich in den drei Monaten bis Ende Dezember 19%. Bei den Spielzeugautos von Hot Wheels gab es ein Umsatzplus von knapp 13%.

Im gesamten Geschäftsjahr 2020 verdiente Mattel trotz Coronakrise rund 126,6 Mio. $, was gegenüber dem Verlust im Vorjahr eine Verbesserung von 340,1 Mio. $ darstellt. Der Umsatz erhöhte sich derweil 2% auf 4,6 Mrd. $.

Nicht nur die Spielzeuge von Mattel sind wieder beliebt. Auch an der Börse finden die Investoren wieder Gefallen am amerikanischen Spielzeughersteller. Mattel haben zwar nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen in den ersten Handelsstunden deutlich nachgegeben. Doch das ist mit ersten Gewinnmitnahmen zu erklären. Denn blickt man auf die Performance in den vergangenen zwölf Monaten resultiert ein Plus von über 30%.

Glaubt man den Analysten, sollte der Aktienkurs kurzfristig weiter steigen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19.55 $. Davon sind die Valoren nicht weit entfernt. Daher überrascht es nicht, dass die Mehrheit der Analysten empfehlen, die Aktie zu halten.