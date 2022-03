Aktie im Blickpunkt: Hugo Boss

Der Modekonzern Hugo Boss will sich im laufenden Geschäftsjahr weiter steigern und die Coronapandemie endgültig hinter sich lassen. Die Einnahmen sollen 2022 auf ein Rekordniveau gehievt werden. Der Gewinn soll wachsen.

Am Aktienmarkt kamen die Aussagen nicht gut an, es wurden bessere Prognosen erwartet. Die Titel waren am Donnerstag die Verlierer im deutschen Midcap-Index MDax, mit einem Minus von zeitweise fast 10% auf bis zu 42.50 €. Die Kurserholung vom Vortag wurde somit wieder preisgegeben. Vor Beginn des Ukrainekriegs kosteten sie noch rund 55 €.