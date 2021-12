Aktie im Blickpunkt

Die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals dürfte sich für Morphosys auszahlen. Anlässlich eines Kongresses der American Society of Hematology stellte die Münchner Biotech-Gesellschaft neue Phase-2-Daten einer Studie für ein Mittel gegen Knochenmarkkrebs Myelofibrose vor. Anleger honorierten die positiven Ergebnisse mit einem Kursplus von zunächst mehr als 2% – im Verlauf des Montags rutschten Morphosys deutlich ins Minus.

Morphosys wurde vor drei Jahrzehnten in Planegg in der Nähe von München gegründet. Mehr als hundert Medikamente befinden sich in der Pipeline der Biotech-Gesellschaft, die in Deutschland Neuer-Markt-Geschichte mitgeschrieben hat. Während der Hochphase des deutschen Segments für Wachstumstitel Ende der Neunziger wurden auch die Valoren von Morphosys hochgejubelt. Es folgte wie bei so vielen der Absturz – Morphosys hat das Platzen der Blase jedoch überstanden. In Coronazeiten hat es anders als bei vielen Biotech- und Pharmarivalen die Aktien von Morphosys nicht nach oben geschwemmt. Seit Anfang 2020 – damals erreichten sie ihr Allzeithoch – haben sie 70% verloren.