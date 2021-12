Aktie im Blickpunkt

Die Aktien des deutschen Chemie- und Pharmakonzerns Bayer haben am Freitagmorgen gut 2% zugelegt. Damit steht der Kurs fast so hoch wie zu Anfang Jahr. Die Anleger freuen sich über einen weiteren Sieg des Konzerns vor Gericht. Im kalifornischen San Bernadino hat eine Jury gegen eine Klägerin entschieden, die eine Wiedergutmachung von Bayer forderte, weil ihre Krebserkrankung vom Herbizid Roundup ausgelöst worden sei.

Roundup enthält die umstrittene Chemikalie Glyphosat und wurde vom US-Agrarkonzern Monsanto vertrieben. Bayer hat vor drei Jahren Monsanto für über 60 Mrd. $ übernommen und sich damit eine Vielzahl von Klagen bezüglich Glyphosat eingehandelt. In vielen Fällen wurden Gerichtsentscheide mit Vergleichen abgewendet. Die Klage in San Bernadino ist nun der dritte Gerichtsprozess in Folge, der positiv für Bayer ausgegangen ist. Der Leverkusener Konzern hatte vergangenes Jahr einen Rekordverlust von über 10 Mrd. € eingefahren – Hauptgrund waren die Rückstellungen für die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten.