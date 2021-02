Aktie im Blickpunkt

Die Vorzeichen standen denkbar schlecht, als der US-Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney (DIS 187.67 -1.7%) wegen der Coronapandemie seine einträglichen, weltweit verstreuten Vergnügungsparks Disneyworld schliessen musste. Und noch immer sind viele dieser Parks in Kalifornien, Hongkong und Paris geschlossen und dürften sich erst langsam und sukzessive wieder dem Publikum öffnen.

So ging der Umsatz bei den Vergnügungsparks im Schlussquartal um 53% zurück. Doch Walt Disney hat sich während der Pandemie als Streaming-Dienst à la Netflix (NFLX 556.52 -0.19%) neu erfunden und kann hier die ersten Früchte ernten. Der Streaming-Dienst Disney+ zählt nun fast 95 Mio. Abonnenten, zusammen mit Hulu und ESPN-Sport-Stream, an denen Disney beteiligt ist, sind es total 146 Mio. Zuschauer. Besonders Blockbuster wie der Star-Wars-Spin-off «The Mandalorian» oder der Pixar-Animationsfilm «Soul» zogen die Massen an.

Disney+ und vergleichbare Dienste wachsen zwar rasant, schreiben operativ aber immer noch einen Verlust von 466 Mio. $, das ist deutlich weniger als ein Jahr zuvor. Dennoch konnte sich Walt Disney während der Pandemie als grösste Konkurrenz zu Streaming-Pionier Netflix positionieren.

Obschon der Konzernumsatz in der Schlussperiode 22% auf 16,3 Mrd. $ zurückging, hat der Gewinn pro Aktie um ein Drittel zugelegt. Der Markt hatte ein klares Minus erwartet. Und so avancierten die Disney-Aktien weiter und erreichten vergangene Woche mit 194 $ ein Allzeithoch.

Die Disney-Studios haben wegen der Pandemie diverse Filmlancierungen aufgeschoben, und es besteht berechtigte Hoffnung, dass im Laufe des Jahres die Disney-Parks ihre Tore wieder öffnen können. Das sind gute Vorzeichen für den Entertainment-Riesen und seine Aktien.