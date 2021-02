Aktie im Blickpunkt

Das Coronavirus hält seit einem Jahr die Welt auf Trab. Zwar sind erste Impfstoffe auf dem Markt, doch nun stellt sich die Frage, ob sie auch gegen die neu auftretenden Virusvarianten wirksam sind. Eines dieser Vakzine hat AstraZeneca entwickelt. Im Januar hat sie als bisher letztes Unternehmen in der EU eine bedingte Marktzulassung erhalten. Nun tritt der britisch-schwedische Pharmakonzern aufs Gas. Am Donnerstag hat er im Rahmen der Veröffentlichung der Jahreszahlen mitgeteilt, dass er seine monatlichen Lieferungen mehr als verdoppeln will. Bis April sollen mehr als 200 Mio. Dosen pro Monat ausgeliefert werden.

Für Schlagzeilen hat AstraZeneca in den vergangenen Monaten nicht nur mit der Impfstoffentwicklung gesorgt, sondern auch mit der milliardenschweren Übernahme des US-Arzneimittelhersteller Alexion. Zahlenmässig haben sich gut laufende Geschäfte mit neuen Medikamenten und Krebstherapien im vergangenen Jahr positiv auf den Umsatz und den Gewinn ausgewirkt. Die Verkäufe stiegen zu konstanten Wechselkursen 10% auf 26,6 Mrd. $. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte 18% auf 4.02 $.

Für das neue Geschäftsjahr ist AstraZeneca insbesondere wegen des Impfstoffs zuversichtlich, obwohl er in den Geschäftszielen für 2021 nicht berücksichtigt wird. Denn der Konzern hat jüngst versprochen, während der Pandemie kein Geld mit dem Mittel verdienen zu wollen. Umsatz soll aber ab dem ersten Quartal ausgewiesen werden. Die konkreten Ziele liegen in etwa auf im vergangenen Jahr erreichten Niveau. Der Umsatz soll etwas mehr als 10% wachsen und der bereinigte Gewinn auf 4.75 bis 5 $ je Aktie zulegen.

An der Börse kamen die Ziele nicht ganz so gut an. AstraZeneca schlossen an der Londoner Börse unverändert bei 7246 p. Die Stimmung der Analysten ist jedoch uneinheitlich. Goldman Sachs (GS 301.60 -0.88%) empfiehlt die Titel in ihrer neuesten Studie zum Verkauf. Jefferies und UBS (UBSG 13.62 -0.87%) dagegen raten abzuwarten und sie vorerst zu halten. Optimistisch zeigt sich Deutsche Bank (DBK 8.81 +0.48%). Für das grösste Geldhaus Deutschlands sind die Valoren einen Kauf wert und bei 10’000 p fair bewertet.