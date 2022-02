Aktie im Blickpunkt: Volkswagen

Erneut aufgekommene Gerüchte um einen möglichen Börsengang von Porsche katapultierten Volkswagen an die Spitze des Dax. Die Titel verzeichneten allein am Mittwoch ein Kursplus von 6%. Davon profitieren auch die Valoren des VW-Mehrheitsaktionärs Porsche SE, die ein Plus von rund 8% verzeichneten. Konkrete Hinweise, ob es zum Börsengang kommt, werden im März erwartet. Dann legen der Wolfsburger Konzern, die Sportwagentochter Porsche AG und der Haupteigner Porsche SE ihre Bilanzen vor.

Reuters zufolge kursieren die Gerüchte unter Händlern seit längerem. Offiziell haben weder der Mutterkonzern noch die Tochter Stellung dazu genommen. Die Porsche SE, über die die Familien Porsche und Piëch 31,4% des Kapitals von Volkswagen halten, verweist auf die Konzernmutter und die Entscheide in Wolfsburg. Laut Reuters haben die Porsches und Piëchs allerdings Möglichkeiten geprüft, ihren Einfluss auf Porsche zu erhöhen. Porsche-Finanzchef Lutz Meschke sieht darin eine Chance. Eine Börsennotierung hätte den Vorteil, dass der Wert von Porsche besser sichtbar wäre als bis anhin.