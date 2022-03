Aktie im Blickpunkt: Rivian

Die Aktien des US-Elektroauto-Start-up Rivian haben sich am Donnerstag weiter stark abgewertet. Nachdem die Aktien im regulären Handel über 6% nachgaben, büssten sie nach der Veröffentlichung der Viertquartalszahlen nachbörslich weitere knapp 13% ein. Im Zusammenhang mit den enttäuschenden Zahlen wies das Unternehmen auch auf Probleme in den Lieferketten hin. Demnach wurde die Zahl der 2022 voraussichtlich hergestellten Fahrzeuge markant reduziert. So könne man neu anstatt den angestrebten 50’000 Fahrzeugen nur noch die Hälfte produzieren. Im angelaufenen Jahr stellte das Unternehmen bis zum 8. März gerade einmal 1410 Fahrzeuge fertig. Vorbestellt sind bereits über 80’000 Rivian SUVs und Pick-ups.