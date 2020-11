Aktie im Blickpunkt

Die Aktien von Continental (CON 106.70 -0.61%) sind am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet, haben sich im Tagesverlauf aber wieder gefangen. Zum Schluss notierten sie etwas schwächer zum Vortag. Für die Aktionäre des Autozulieferers (Börsenwert: 20,5 Mrd. €) waren Abgaben in den vergangenen Monaten zu einer Art Fremdwort geworden. Die Performance der letzten sechs Monate spricht Bände. Über 35% sind die Valoren in diesem Zeitraum gestiegen. In den vergangenen Tagen haben sie auch vom allgemein positiven Börsenumfeld stark profitiert. Das Niveau, das sie zu Jahresbeginn hatten, haben sie damit noch nicht ganz zurückerobert. Es fehlen noch knapp 10%.

Im Fokus standen Continental am Mittwoch wegen der detaillierten Zahlen zum dritten Quartal. Wie bereits Ende Oktober angekündigt, belastet der laufende Konzernumbau und die damit zusammenhängenden Rückstellungen das Ergebnis stark, sodass der Konzern erneut mit sinkenden Umsätzen und einem Verlust dasteht. Im Grossen und Ganzen zeigt sich der abtretende CEO Elmar Degenhart dennoch zufrieden: «Wir haben uns im dritten Quartal operativ beachtlich gut geschlagen. Unsere unmittelbar nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie getroffenen Massnahmen haben voll gegriffen.»

Für Gesprächsstoff sorgte an den Märkten auch der von Continental publizierte Ausblick für das Gesamtjahr. Wegen der jüngst leichten Erholung traut sich die Konzernspitze, wieder mit konkreten Zahlen in die Zukunft zu schauen. Sie rechnet mit einem Umsatz von 37,5 Mrd. €. Das sind 6 Mrd. weniger als im Vorjahr. Die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern dürfte im Gesamtjahr bei rund 3% liegen, nach 7,4% im Vorjahr.

Die Analysten von Goldman Sachs (GS 219.08 +2.13%) und Royal Bank of Canada (RY 100.40 +0.11%) lesen im Ausblick allerdings nichts Unerwartetes heraus und bezeichnen ihn deshalb als «durchwachsen». Die Investoren könnten zuvor insgesamt positiver gestimmt gewesen sein, schreiben die Institute in ihrer Einschätzung. Das hat sich im Verlauf des Handelstags auch gezeigt. Die Valoren schlossen 0,8 % tiefer bei 106.20 €.