Aktie im Blickpunkt: Uniper

Der Gasversorger Uniper will Flüssiggas, das für Asien bestimmt wäre, aus den USA nach Europa umleiten. Asiatische Kunden sollten dafür Gas des australischen Uniper-Kooperationspartners Woodside erhalten. Das gab der Konzern aus Düsseldorf am Donnerstag bekannt. Die Nachricht sorgte am Freitag für einen Kurssprung: Die Valoren gewannen knapp 11%. Uniper will mit dem Tauschgeschäft den Versorgungslücken in Europa entgegenwirken.

Lieferausfälle aus Russland

Zugleich startet der in Schieflage geratene Konzern damit einen Versuch, Alternativen für die Gaslieferungen aus Russland zu finden: Seit dem 16. Juni 2022 erhält Uniper nur noch 40% der vertraglich zugesagten Gasmengen von Gazprom. Weil Russland die günstigen Gaslieferungen nach Deutschland deutlich reduzierte, müssen Unternehmen zu deutlich höheren Preisen Gas einkaufen, um ihre Kunden bedienen zu können. Die Uniper-Aktien notieren denn auch seit Monaten auf Tiefststand.