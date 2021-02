Aktie im Blickpunkt

Der niederländische Bierkonzern Heineken (HEIA 86.18 -0.47%) hat weniger Getränke verkauft. Der erst Mitte vergangenen Jahres ins Amt gekommene achtundvierzigjährige CEO von Heineken, Dolf van den Brink, setzt nun auf alkoholfreie Drinks, um das Wachstum anzukurbeln. So soll das Heineken «0.0» im Bierabsatz in Zukunft einen Anteil von 5% erreichen.

In einem Interview mit der «Financial Times» erklärt van den Brink sein Ideal eines künftigen Bierkonsumenten: »Am Freitagabend in einer Bar möchte man vielleicht ein Heineken mit vollem Alkoholgehalt trinken, dann unter der Woche etwas mit etwas weniger Alkohol und erfrischender, und dann für ein Arbeitsessen Heineken 0,0.»

Der Bierbrauer muss sich in einer Krisenphase neu erfinden: Organisch hat sich das Volumen in der zweiten Jahreshälfte 2020 um 4,7% reduziert. Der Konsens hat nur eine Schrumpfung um 2,8% erwartet. Besonders schlecht ist der Absatz in Amerika und Europa gelaufen, etwas besser als vom Markt erwartet dagegen in der Region Asien-Pazifik.

Der Umsatz ist mit 7,4% noch stärker als das Absatzvolumen gefallen. Der Gewinn auf Stufe Ebit ist um 1,6% gesunken, auch damit wurde der Analystenkonsens verfehlt. Die Dividende wird nur 0,70 € statt wie erwartet 1,08 € betragen. Auch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr verspricht keine schnelle Erholung: Gemäss Management werden der Umsatz und die Gewinnmarge wohl unter dem Vorpandemiejahr 2019 ausfallen.

Trotz dieser negativen Entwicklung haben Analysten von UBS (UBSG 14.12 +1.22%) den Titel mit einem «Buy»-Rating belegt. Denn langfristig will das Unternehmen auf eine operative Marge von 17% im Jahr 2023 kommen. Die Hoffnung: Höhere Gewinne dank eines aufgegleisten Kostensparprogramms sollten von der Börse belohnt werden – achttausend Stellen werden abgebaut.