Aktie im Blickpunkt

Der in Deutschland ansässige Sportartikelhersteller Adidas hat vor fünfzehn Jahren die über 100 Jahre alte Marke Reebok gekauft. Nun wird sie abgestossen, die amerikanische Holding Authentic Brands – unter anderem Eigentümer von Marken wie Forever 21 oder Brooks Brothers – wird Reebok übernehmen. Authentic Brands sitzt in New York und gehört Private-Equity-Investoren. Der Verkauf wird wohl im ersten Quartal nächsten Jahres über die Bühne gehen.

Im Jahr 2006 gab Adidas rund 3,5 Mrd. $ für die Traditionsmarke aus, nun liegt der Verkaufspreis bei 2,1 Mrd. € (2,5 Mrd. $). Der Grossteil der Verkaufserlöse soll an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Unterm Strich ist der Verkauf zwar ein Verlustgeschäft, trotzdem ist man am Markt nicht unglücklich über den Verkauf.