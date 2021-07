Aktie im Blickpunkt

Die vergangenen Jahre von Boeing (BA 226.36 -0.81%) sind geprägt von mehreren Rückschlägen. Der amerikanische Flugzeugbauer ist angeschlagen. Neben verschiedenen Problemen in seinen kommerziellen, Verteidigungs- und Raumfahrtprogrammen kämpft er mit den Folgen der Coronakrise und des Debakels um seine bestverkaufte Baureihe 737 Max, die nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten mehr als anderthalb Jahre lang weltweit mit Flugverboten belegt war.

Jüngst schien es, als bekomme Boeing ihre Probleme in den Griff. Im Juni lieferte sie 45 Flugzeuge aus und schaffte damit den besten Monatswert seit März 2019. Im ersten Halbjahr hat der Flugzeugbauer inzwischen schon 156 Flugzeuge an Kunden übergeben – das ist jetzt schon eine Maschine mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Auch das Vertrauen der Anleger kehrte langsam zurück. Die Valoren haben sich inzwischen bei rund 230 $ eingependelt. Seit Anfang Februar haben sie sich damit gut 10% verteuert. Mitte März kratzten sie zwischenzeitlich sogar an der 270-$-Marke.

Doch nun folgte die nächste Hiobsbotschaft. Bei einer Qualitätskontrolle der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA beim Langstreckenjet 787 Dreamliner seien Spalten und Lücken an der Aussenhaut des Fliegers und in der Nähe der Flugzeugnase registriert worden. Es handle sich laut der FAA jedoch nicht um eine akute Bedrohung für die Flugsicherheit.

Wegen dieser neuen Produktionsmängel muss Boeing ihre Auslieferungsziele stark reduzieren. Es seien weitere Inspektionen und Reparaturen bei etlichen 787-Fliegern nötig, die noch nicht an Kunden übergeben wurden, hiess es. Aus diesem Grund rechnet der Flugzeugbauer damit, im laufenden Jahr weniger als die Hälfte seiner derzeit gelagerten 787-Maschinen ausliefern zu können. Deshalb werde auch die Produktion des Modelltyps vorübergehend gedrosselt.

Anleger reagierten enttäuscht auf die Nachricht. Mit einem Minus von mehr als 4% setzten sich Boeing am Dienstag an das Tabellenende des Dow Jones (Dow Jones 34'890.03 0%). Auch am Mittwoch zeigten sich die Titel von ihren schwachen Seite. Ein Investment drängt sich deshalb nicht auf. Wer in einen Flugzeugbauer investieren möchte, ist derzeit mit Airbus (AIR 111.31 +0.05%) besser beraten.