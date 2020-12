Aktie im Blickpunkt

Vieles funktioniert im digitalen Zeitalter nur noch mit dem Internet. Wir suchen alles Erdenkliche darin, sind mit der ganzen Welt in Kontakt, kaufen online ein und schwelgen mit Bildern auf dem Smartphone in Erinnerungen. Funktioniert ein Dienst nicht, ist der Aufschrei gross. Genau das ist am Montagmittag geschehen.

Viele Dienste des US-Technologiekonzerns Alphabet (GOOGL 1'752.39 +0.01%) wie die Videoplattform YouTube, die Cloud-Plattform Drive, die Videokonferenzplattform Google Meet oder der E-Mail-Dienst Gmail waren zu Wochenbeginn weltweit – unter anderem auch in der Schweiz – nicht erreichbar. Auch Applikationen, die auf ein Google-Login setzen, hatten Probleme. Nach knapp einer Stunde erwachten alle Dienste nach und nach zu neuem Leben. Laut der Störungsplattform DownDetector waren mindestens 12’000 YouTube-Nutzer betroffen. Was genau hinter den technischen Störungen liegt, machte Google zunächst nicht publik. In der Fehlermeldung hiess es lediglich: «Etwas lief schief…»

Dass Google mit technischen Problemen kämpft, ist nicht neu. In der Vergangenheit gab es bereits einige Störungen. Die fielen jedoch im Unterschied zu den Problemen von Montag meist sehr kurzfristig aus. Zuletzt waren Ende September wegen eines Serverausfalls die viel genutzten Cloud-Angebote des Konzerns betroffen gewesen. Eine Störung auf so breiter Front ist aber eher ungewöhnlich.

An der Börse hatten die Störungen negative Auswirkungen. Alphabet schlossen 1,2% schwächer. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sich die Titel im laufenden Jahr überzeugend entwickelt haben. Mehr als 30% haben sie zugelegt und notieren auf Höchstniveau bei 1760.80 $. Analysten sehen in den Aktien Wachstumspotenzial und empfehlen sie weiterhin zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1812.27 $.