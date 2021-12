Aktie im Blickpunkt

Die Aktien des deutschen Softwareanbieters Software AG haben am Dienstag deutlich Terrain preisgegeben. Auslöser war die Nachricht, der US-Technologieinvestor Silver Lake investiere im Rahmen einer Wandelanleihe 344 Mio. € in das Darmstädter Unternehmen. Die Anleihe kann in einen Aktienanteil von rund 10% getauscht werden.

Die Valoren, enthalten im deutschen Index für mittelgrosse Unternehmen MDax, verloren am Dienstagvormittag mehr als 10%. In jüngster Vergangenheit hatten Übernahmefantasien den Titeln Auftrieb verliehen. Die dürften sich nun verflüchtigen.

Software AG wandelt sich in einem längeren Prozess zum Anbieter eines Cloud-Abomodells. Das braucht Zeit. Für mehr Tempo sollen Übernahmen sorgen. Man halte Ausschau nach «schnellwachsenden mittelständischen Cloud-Unternehmen, die bereits über ein funktionierendes Abomodell und ein Geschäft in Nordamerika verfügen», sagte Finanzchef Matthias Heiden der Nachrichtenagentur Reuters. Die Software AG könne bereits im kommenden Jahr zuschlagen.