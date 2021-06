Aktie im Blickpunkt

Kursverluste kennen die Aktien des zweitgrössten Modehändlers Hennes und Mauritz (H&M) im laufenden Jahr eigentlich nicht. Gut ein Viertel haben sie sich seit Anfang Januar verteuert. Das hat dazu geführt, dass sie wieder über der wichtigen marktpsychologischen Marke von 200 Schwedischen Kronen (sKr.) notieren.

Am Dienstag war vorerst allerdings Schluss mit den Avancen. Die Valoren büssten nach der Publikation der Zahlen zum zweiten Quartal ein. Zwar zog das Geschäft von März bis Mai auch wegen dem Onlineshop weiter an. Die Geschäftsleitung gab an, dass der Verkauf im Internet weiter zugenommen habe, obwohl die meisten Geschäfte wieder geöffnet seien. In den vergangenen Monaten waren zeitweise viertausend der weltweit rund fünftausend Läden geschlossen. Trotz allem konnte H&M die hohen Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 62% auf 46,5 Mrd. Skr. Die Experten rechneten für das aktuelle Quartal mit einem Plus von 66%.

Dass es bei H&M noch einiges zum Aufholen gibt, zeigt auch ein Vergleich der Umsatzzahlen mit dem zweiten Quartal 2019, als Corona lediglich ein Bier war und keine globale Pandemie. Die aktuellen Umsatzzahlen liegen knapp ein Fünftel unter dem vor zwei Jahren erreichten Wert.

Dass das Unternehmen aber auf mittel- bis langfristiger Sicht auf dieses Niveau kommt, davon sind die Analysten überzeugt. Einen Blick auf die jüngsten Schätzungen zeigt, dass die Stimmung rund um den schwedischen Modehändler positiv ist. Sowohl RBC (Kursziel: 250 Skr.) als auch Kepler Cheuvreux (250 Skr.), Goldman Sachs (GS 351.04 -2.89%) (240 Skr.) und JPMorgan (205 Skr.) empfehlen H&M zum Kauf.

Die Experten des erstgenannten Instituts haben sich erst vor wenigen Wochen zur Aktie geäussert. Die kanadische Bank sieht bei H&M auf aktuellem Niveau mehr Potenzial als bei Inditex (ITX 30.48 -2.4%), der Holding, zu der unter anderem die Marke Zara gehört. Die RBC-Analysten rechnen auch damit, dass die Margenerholung der Schweden die Erwartungen im laufenden Jahr übertreffen kann. Demnach dürfte H&M nach der Pandemie von einer deutlich geringeren Kostenbasis profitieren.