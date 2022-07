Aktie im Blickpunkt: Burberry

Der Aktienkurs des britischen Luxusmodeherstellers Burberry fällt am Freitagmorgen um rund 6% und notiert bisweilen auf 1530 p. Auslöser für den Kursrutsch: die Veröffentlichung des Quartalsberichts. Im ersten Quartal weist Burberry insgesamt ein Umsatzwachstum von lediglich 1% aus. Der Umsatz beläuft sich auf 479 Mio. £.

Die Lockdowns in China haben dem Unternehmen zugesetzt. Der Umsatz in Festlandchina, dem wichtigsten Markt für Burberry, ist um 35% gesunken. Die Entwicklung in China hat damit das Umsatzwachstum in Japan und Südostasien überschattet. Für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum resultiert damit ein Umsatzrückgang von 16%. Auch im amerikanischen Markt gingen die Verkaufszahlen 4% zurück.