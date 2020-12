Aktie im Blickpunkt

Am Montagabend ist die Meldung eingetroffen, auf die viele Volkswagen-Aktionäre gewartet haben. Fürs Erste ist die Führungskrise abgewendet, CEO Herbert Diess und Verwaltungsratspräsident Bernd Osterloh haben einen Kompromiss gefunden. An der Börse wurde die Nachricht mit einem Kursfeuerwerk gefeiert. Die Aktien kletterten am Dienstag bis Börsenschluss über 7% auf 150.32 €. Damit positionierten sie sich an der Spitze des deutschen Leitindex Dax (DAX 13'362.87 +1.06%).

Der Verwaltungsrat von Volkswagen (VOW3 150.32 +7.62%) beschloss am Montagabend die Neuausrichtung des Unternehmens auf Elektromobilität und Digitalisierung. CEO Herbert Diess plädiert seit einiger Zeit für die Transformation zu einem Technologieanbieter nach dem Vorbild des US-Elektroautobauers Tesla (TSLA 635.72 -0.64%). Doch seine Pläne führten in den vergangenen Monaten zu heftigen Konflikten mit dem Verwaltungsratspräsidenten.

Nun haben sich die Wolfsburger dazu entschieden, in den kommenden Jahren 35 Mrd. € in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu investieren. Diess habe «die uneingeschränkte Unterstützung» bei der Neuausrichtung des Konzerns. «Ohne seinen Einsatz wäre die Transformation nicht so konsequent und erfolgreich verlaufen.» Dabei würdigte der Verwaltungsrat ausdrücklich «die Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit», mit welcher der 62-Jährige den technologischen Wandel, den Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, aber auch die wirtschaftlichen Ergebnisse des Unternehmens vorantreibe.

Damit Diess’ Pläne vom Verwaltungsrat abgesegnet werden, hat er offenbar auf seine zuvor angestrebte vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2025 verzichtet. Die Angelegenheit fand in der Medienmitteilung jedenfalls keinen Platz. Wie das «Handelsblatt» schreibt, soll auf den CEO «massiver Druck aller Beteiligten» ausgeübt worden sein, auf diese Forderung zu verzichten.

Den Aktionären war diese Tatsache am Dienstag weniger wichtig. Sie liessen sich vielmehr von der Neuausrichtung von Volkswagen inspirieren. Die Vision, das Niveau von Tesla zu erreichen, sorgte für Kursfantasie.