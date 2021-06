Aktie im Blickpunkt

Dem amerikanischen Softwareriesen Oracle (ORCL 76.22 -1.73%) geht es derzeit gut. Quartal für Quartal weist der Konzern einen höheren Umsatz sowie einen besseren Gewinn aus. So auch im vor wenigen Tagen abgelaufenen vierten Quartal (Ende Mai). Dabei hat er abermals von einer starken Nachfrage nach Clouddiensten und Softwarelizenzen profitiert.

Konkret hat Oracle in den drei Monaten von März bis Ende Mai einen Umsatz von 11,2 Mrd. $ erwirtschaftet. Das sind 8% mehr als im Vorjahr. Damit hat der Konzern die Erwartungen der Analysten übertroffen. Sie hatten im Schnitt mit 11 Mrd. $ gerechnet. Unter dem Strich verdiente der Softwarekonzern 4,4 Mrd. $, nach 3,1 Mrd. $ vor einem Jahr. Das entspricht einer Steigerung von rund 29%.

Nichtsdestotrotz zeigen sich die Analysten aber nicht auf der ganzen Linie zufrieden. Denn Oracle hat angekündigt, die Investitionen in ihr Cloud-Computing-Geschäft zu erhöhen, weswegen der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr etwas eingetrübt daherkommt. Die Anleger reagierten am Mittwoch enttäuscht. Bereits am Dienstag mussten die Valoren Einbussen hinnehmen. Am Mittwoch sank der Kurs ein weiteres Mal.

Die zwei negativen Handelstage entsprechen überhaupt nicht dem bisherigen Jahresverlauf der Valoren von Oracle. Seit Januar haben sie sich gut 25% verteuert. In den vergangenen Wochen scheint allerdings etwas die Puste auszugehen. Davon zeugen auch zwei Ratinganpassungen – darunter eine durch die Investmentbank Jefferies. Analyst Brent (Brent 73.48 +0.8%) Thill hat vor gut einem Monat das Kursziel für Oracle von 65 auf 75 $ angehoben, die Einstufung aber auf «Hold» belassen. Zurzeit notiert der Kurs um 76 $. Er passe seine Kursziele an die gesunkenen Bewertungen in der Softwarebranche an, hiess es von Thill. Er sieht kurzfristig weitere Kursrisiken, ist aber langfristig optimistisch.

Etwas kritischer gegenüber Oracle ist Barclays (BARC 172.14 -3.71%) eingestellt. Die britische Investmentbank hat die Aktien Anfang Mai von «Übergewichten» auf «Gleichgewichten» abgestuft und das Kursziel auf 80 $ belassen. Eine Wachstumsbeschleunigung stehe weiter aus. Auf aktuellem Niveau seien die Titel nicht mehr allzu attraktiv, schrieb Analyst Raimo Lenschow.