Aktie im Blickpunkt

Der amerikanische Pharmakonzern Pfizer will das kalifornische Biotech-Unternehmen Arena Pharmaceuticals für 6,7 Mrd. $ übernehmen. Pfizer plant, 100 $ pro Arena-Aktie zu zahlen – etwa das Doppelte des Schlusskurses vom Freitag, 10. Dezember. Eine Mitteilung zu Wochenbeginn über den bevorstehenden Deal hat dazu geführt, dass der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens den grössten Kurssprung der Firmengeschichte machte. Sie stiegen von knapp 50 $ auf 93 $ und hielten sich im Wochenverlauf auf diesem Niveau.

Arena Pharmaceuticals wurde 1997 in San Diego, Kalifornien, gegründet. Das Unternehmen hat noch keine Medikamente auf den Markt gebracht, jedoch verfügt es laut Reuters über viele Produkte in der klinischen Entwicklung in den Bereichen Gastroenterologie, Dermatologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das am weitesten entwickelte Produkt ist ein Heilmittel namens Etrasimod zur Behandlung der Colitis ulcerosa, einer chronischen Entzündung der Dickdarmschleimhaut, das sich in der dritten und letzten Phase befindet. Der Pharmariese arbeitet derzeit auch an derselben Behandlung und befindet sich in der zweiten Forschungsphase.