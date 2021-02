Aktie im Blickpunkt

Alleinstehende haben es derzeit nicht einfach. Die zahlreichen Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus haben in jüngerer Vergangenheit das Daten erheblich erschwert. Das hat zur Folge, dass sich immer mehr Singles auf Onlinedatingplattformen anmelden. Das Angebot ist riesig. Neben Parship, Elite Partner, Lovoo und Tinder gibt es auch eher unbekannte wie Bumble.

Die Plattformen sind inzwischen aber nicht mehr ausschliesslich für Alleinstehende interessant. Auch Anleger haben ihren Gefallen daran gefunden. Denn sie haben verstanden, dass mit ihnen richtig viel Geld gemacht werden kann. Das hat der Börsengang von Bumble am Dienstag eindrücklich unter Beweis gestellt. Der erste Kurs der Valoren lag mit 76 $ mehr als 70% über dem Ausgabepreis.

Dass sich das Börsendebüt so positiv entwickelt, hat sich bereits in den vorangegangenen Tagen angekündigt. In der Zeichnungsphase wurde die Preisspanne zweimal von 28 bis 30 auf 37 bis 39 $ nach oben geschraubt und das Emissionsvolumen um 10,5 auf 45 Mio. Aktien aufgestockt. Trotzdem haben sich die Anleger gleich am ersten Handelstag über ein sattes Kursplus freuen können.

Grosse Freude am Börsengang hat auch die Gründerin und Chefin des Dating-App-Anbieters Whitney Wolfe Herd. Die 31-Jährige hält 21,5 Mio. Aktien. Das entspricht einer Beteiligung am Unternehmen von fast 12%, die jetzt knapp 2 Mrd. $ wert ist. Wolfe Herd sorgt mit ihrem Unternehmen für frischen Wind an Wallstreet.

Die Geschäftsleitung von Bumble besteht zu drei Vierteln aus Frauen. Ein Novum, das viele Analysten positiv zur Kenntnis nehmen. Ohnehin wird bei Bumble Frauenpower grossgeschrieben. Die Frau ist es, die in der App beim Kennenlernen den ersten Schritt machen soll. Kommt es zu einem Match, hat sie 24 Stunden Gelegenheit, den Mann zu kontaktieren.

Etwas länger hat die Geschäftsleitung Zeit, um das schwache 2020 zu korrigieren. Die Datingplattform ist im kürzlich abgeschlossenen Jahr deutlich langsamer gewachsen als im Vorjahr. Um ein Investment zu rechtfertigen, muss sie also das Wachstumstempo wieder beschleunigen. Das Vertrauen der Anleger hat sie. Das hat der erste Börsentag gezeigt.